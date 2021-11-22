“المنيع” يوضح حكم قراءة الأبراج وتصديق توقعاتها.. تعتبر شرك بالله في هذه الحالة

قال الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كان الغرض من قراءة هذه الأبراج التعرف على الأعراض التي تحصل فيها، لذا يجب التفرقة بين التعرف على الأحداث التي تحصل فيها والتي تحصل منها، فإذا كان الغرض الأحداث التي تحصل منها فهذا خطأ وشرك بالله، اعتقدنا أن لهذه الأبراج تأثير على حياتنا.

وأضاف “المنيع” خلال حديثه لقناة “السعودية”، اليوم الإثنين: “الاعتقاد بأن للأبراج والكواكب آثار وأحوال وتأثيرات على ما يحدث على الأرض، فهذا ملك لله سبحانه وتعالى، أما إذا كان الغرض هو التعرف على الأشياء التي تحصل فيها من أمطار أو برد أو نباتات معينة، مثلا أو غيرها من الأشياء أو كذلك الصفات التي تميز البرج، فلا بأس به ولا يعني أن لها أسباب في هذه التغيرات”.