الأمير بدر بن جلوي يهنئ تقنية الأحساء لحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، ، اليوم “الاثنين ” بمكتب سموه بمقر المحافظة ، عميد الكلية التقنية بالأحساء صالح بن ناصر الرزيحان بمناسبة تكليفه عميداً للكلية ، والاطلاع على برامج وإنجازات الكلية والتي كان آخرها حصول الكلية على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب لمدة 3 سنوات حتى عام 2024م .

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما قدمته القيادة الحكيمة –أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله- من دعم سخي لجميع القطاعات ومن ضمنها قطاع التدريب التقني والمهني ودوره الهام في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ، وهنأ سموه الكلية التقنية بالأحساء لحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل ، متمنياً أن يكون هذا الاعتماد محفزاً وداعماً لمواصلة التميز الذي تشهده الكلية ، والتطوير المستمر وتطبيق معايير الجودة لرفع مستوى التدريب لتصبح مخرجات الكلية منافسة في سوق العمل .

واستمع سموه إلى شرح عن جهود الكلية ، حيث أشار عميد الكلية صالح الرزيحان إلى زيارة السفير الياباني لدى المملكة السيد فوميو إيواي للكلية وإشادته بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة ، وبما لمسه من نهضة تدريبية مميزة في الكلية من خلال خططها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية الطموحة ،و ما شاهده من التجهيزات والإمكانيات والإنجازات والمشاريع التي تم تنفيذها للارتقاء بالعملية التدريبية ، كما شار الرزيحان إلى تعاون الكلية مع كبرى الشركات وقطاع الأعمال والصناعة لإيجاد فرص وظيفية للخريجين وفرص التدريب التعاوني.

وكذلك تحقيق أكاديمية سيسكو بالكلية المركز الثالث في القائمة الماسية لتفعيل أكاديميات سيسكو العالمية على مستوى المملكة وكأفضل أداء إيجابي نمواً ، والمركز الثاني في القائمة المخصصة للمقرراتCCNA Security في تخصصي الدعم الفني وتقنية الشبكات.

وتطرق إلى الأنظمة الإلكترونية المطورة بالكلية مثل نظام دراسة وتحليل النتائج ، وبوابة الدعم الفني ، وبوابة التدريب التعاوني وبرنامج وحدة الخدمات الإرشادية وبرامج خدمات المتدربين وخدمة المجتمع ، قاعات بلا ورق ، دراسة النتائج النهائية ،والاعتمادات الداخلية والدولية، والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأكد الرزيحان بأن الكلية لها تطلعات وتوجهات مستقبلية هي: التحول الرقمي ، التشاركية ، المسئولية المجتمعية ، وتحقيق جوائز التميز المؤسسي.

أما وكيل الكلية للتدريب خالد بن عبدالعزيز الدوغان قدم شرحاً عن أقسام وتخصصات الكلية ، حيث استحدثت الكلية تخصص الأمن السيبراني في برنامج البكالوريوس ، وتخصص التبريد والتكييف في برنامج الدبلوم ، كما تطرق للتخصصات المستقبلية ، وكذلك التدرب الإلكتروني والمكتبة التفاعلية ، كما قامت الكلية بتدريب المستجدين في أسبوع التهيئة على الحوار المجتمعي والتعايش السلمي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، حيث وصل عددهم إلى ما يقارب 5000 متدرباً .

وقدم وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد بن خالد الشريدي شرحاً عن الخدمات التي تقدمها الكلية للمتدربين الذي وصل عددهم إلى ما يقارب 5000 متدرباً مستمر ، وتم قبول ما يقارب 900 متدرب مستجد في الفصل الأول ، وحالياً متاح التسجيل للفصل الثاني لقبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية ، ومن مبادرات الكلية تدشين أول عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين بالتعاون مع وزارة الصحة ، واستفاد من العيادة أكثر من 500 متدرب أقلعوا عن التدخين ، وتقدم الكلية مناشط تقنية واحترافية مثل حلبة الروبوت العالمي وحققت الكلية من خلالها جوائز محلية وعالمية ، وتدشين مشروع الطاقة الشمسية “المتجددة” لتشغيل عدد من مناشط وفعاليات الكلية الشتوية.

فيما قدم وكيل الكلية للجودة صالح بن علي السعيد الأهداف الاستراتيجية الأربعة للكلية الجودة والإبداع والابتكار والتركيز على المستقبل والاحترام ، كما تطرق إلى تاريخ الكلية في جوائز الجودة والاعتمادات الأكاديمية حيث حصلت في عام 2008م حصول الكلية على جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز ، وفي 2015م حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي من مجلس الاعتماد للتدريب والتعليم المستمر بأمريكا “ACCET” ، وفي عام 2015م المهارات السعودية SSS ، وفي عام 2021م الاعتماد المؤسسي الكامل “اعتماد”.

أما مدير الاتصال المؤسسي وليد بن محمد الشويهين تحدث عن المبادرات المجتمعية التي قدمتها الكلية منها البرنامج التقني للصيانة التطوعية لمنازل المستفيدين من جمعية البر بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي الثالث ، وزراعة 100 شتلة بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ، وزراعة 400 شتلة بالتعاون مع المؤسسة العامة للري لزيادة رقعة الغطاء النباتي في الكلية ، وأضاف الشويهين بأنه خلال جائحة كورونا قدمت الكلية مبادرة وطنية لتصنيع القناع السعودي لحماية الوجه من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 ، واستفاد منها 12 جهة صحية ورسمية في الأحساء والرياض والدمام ، إنجاز 1400 ساعة تطوعية في برنامج تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة ضمن مبادرة ، ونشر 700 رسالة توعوية ، وأكثر من مليون ونص مشاهدة لحساب الكلية في تويتر.

وفي ختام اللقاء قدم عميد الكلية صالح الرزيحان باسمه ونيابة عن منسوبي الكلية الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء على الدعم والمساندة والتوجيهات السديدة لبرامج ومناشط الكلية ، كما نقل الرزيحان لسمو الأمير بدر تحيات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد