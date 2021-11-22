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آخر كلمات الإعلامية المصرية الراحلة أسماء مصطفى

آخر كلمات الإعلامية المصرية الراحلة أسماء مصطفى

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آخر كلمات الإعلامية المصرية الراحلة أسماء مصطفى

آخر كلمات الإعلامية المصرية الراحلة أسماء مصطفى
http://almnatiq.net/?p=1072056

بكلمات مؤثرة كتبت الإعلامية المصرية الرحلة أسماء مصطفى رسالتها الأخيرة، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت “مصطفى” في منشوره الأخير عبر حسابها بفيسبوك، عن الابتلاء والصبر، وقرب الموت، كأنها كانت تشعر بلحظة رحيلها.

 

 

 

 

وكان عضو مجلس النواب المصري أيمن أبو العلا، قد أعلن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراعها مع مرض السرطان.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وانا اليه راجعون”.

وسبق أن كشفت أسماء مصطفى، أسباب عدم مشاركة تجربتها في مقاومة مرض السرطان مع متابعيها مثل بقية المشاهير، مؤكدة أن حالتها الصحية “معقدة”، وما زال الفريق الطبي يحاول الوصول لبروتوكول علاج كيماوي يناسب حالتها المتأخرة نسبيا، واعتذرت عن تقديم بث مباشر لطمأنة محبيها، مؤكدة أنها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية.

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