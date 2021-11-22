فيديو من التحالف يكشف تحويل الحوثي مطار صنعاء لثكنة عسكرية

كشف فيديو نشرته قناة “العربية”، منذ قليل، عن تحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار صنعاء إلى قاعدة عسكرية للتجارب والهجمات العابرة للحدود.

وقال التحالف في بيان عاجل اليوم الإثنين، إن الحوثيون يشكلون خطرا على سلامة الطائرات الأممية والمنظمات وأطقمها الإغاثية.

وكان التحالف قد أصدر بيانا الخميس الماضي حذر فيه من رصد أنشطة وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن المطار تحول لثكنة عسكرية لإطلاق الأعمال العدائية العابرة للحدود.

وقال البيان إنه تم اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف المدنيين في مدينة جازان.

العربية تحصل على فيديو من التحالف يكشف تحويل الحوثي مطار صنعاء لثكنة عسكرية

#العربية pic.twitter.com/ZHTRrM4Pmp — العربية (@AlArabiya) November 22, 2021