هل يصل إدمان السيلفي إلى الوسواس القهري؟.. أخصائي نفسي يجيب (فيديو)

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قال الأخصائي النفسي سلطان الجويسر، أن إدمان السيلفي سلوك قهري يصعب على الشخص مقاومته، حيث يقوم في كل وقت وآخر بمحاول إلتقاط الصور ربما بلا أسباب وبلا هدف.

وأضاف الأخصائي النفسي لـ ـبرنامج “سيدتي” على قناة “روتنا خليجية” أن فكرة الفلاتر والتي تتيح إظهار الشخص بأشكال معينة تشعره بصورة مختلفة، تعطيه ثقة في نفسة لتكرار هذه الصور .

وتابع أخصائي النفسي أن العديد من الدراسات أثبت أنه عند إفتكار الشخص للثقة بالنفس، يبدأ بالبحث عن طرق معينة عن طريق إثبات ذاته عبر هذه الصور لإعتقاده بذلك.

وأوضح أن هناك أسباب أيضا لهذه الظاهرة من القلق الاجتماعي، شخصية تجنبية، أو حتى خوف داخلي من الظهور إلى الناس على شكله الحقيقي مما يجعله يصاب بإضطراب نفسي.

متى يصل إدمان السيلفي إلى الوسوس القهري وهل فلاتر سناب شات عززت الثقة بالنفس؟.. سلطان الجويسر .. أخصائي نفسي يجيب@sultanaljwiser#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HpvvABNGOv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 22, 2021