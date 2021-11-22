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هل يصل إدمان السيلفي إلى الوسواس القهري؟.. أخصائي نفسي يجيب (فيديو)

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هل يصل إدمان السيلفي إلى الوسواس القهري؟.. أخصائي نفسي يجيب (فيديو)

هل يصل إدمان السيلفي إلى الوسواس القهري؟.. أخصائي نفسي يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072075
محررو المناطق

قال الأخصائي النفسي سلطان الجويسر، أن إدمان السيلفي سلوك قهري يصعب على الشخص مقاومته، حيث يقوم  في كل وقت وآخر بمحاول إلتقاط الصور ربما بلا أسباب وبلا هدف.

وأضاف الأخصائي النفسي لـ ـبرنامج “سيدتي” على قناة  “روتنا خليجية” أن فكرة الفلاتر والتي تتيح إظهار الشخص بأشكال معينة تشعره بصورة مختلفة، تعطيه ثقة في نفسة لتكرار هذه الصور .

وتابع أخصائي النفسي أن العديد من الدراسات أثبت أنه عند إفتكار الشخص للثقة بالنفس، يبدأ بالبحث  عن طرق معينة عن طريق إثبات ذاته عبر هذه الصور لإعتقاده بذلك.

وأوضح أن هناك أسباب أيضا لهذه الظاهرة من القلق الاجتماعي، شخصية تجنبية، أو حتى خوف داخلي من الظهور إلى الناس على شكله الحقيقي مما يجعله يصاب بإضطراب نفسي.

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