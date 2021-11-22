علماء يتوقعون ظهور متحور أكثر خطورة من “دلتا”

توقع علماء الفيروسات ان تشهد الفترة المقبلة ظهور متحور أكثر خطورة، لأن هذا التطور أمر طبيعي وواردٌ بقوة في عالم الفيروسات.

وفي هذا الشأن قال وليام هاناج، وهو خبير أوبئة في كلية الصحة العامة “تي إتش تشان” في جامعة هارفارد، هذه التقارير بما يصدر عن نشرة أحوال الطقس، وفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده علماء فيروسات أمريكيون عبر تقنية “زوم”، لأجل التباحث بشأن أحدث التقارير حول متحورات كورونا التي جرى الإبلاغ عنها حول العالم، وتطور متحور دلتا.

وظهر متحور “دلتا”، أول مرة، في ديسمبر 2020، ثم انتشر بشكل كبير للغاية، حتى أضحت متوالياته الجينية تشكل 99.5 في المئة من قاعدة بيانات العدوى في العالم برمته، بحسب منظمة الصحة العالمية

وفيما يتواصل ظهور سلالات جديدة من الفيروس مثل ” AY. 4.2″ أو متحور “دلتا بلاس” الفرعي في بريطانيا، يقول العلماء إن هذا الأخير أسرع انتشارا بما بين 10 و15 في المئة

ويقول الخبراء إن هذه السلالات الجديدة مشابهة تقريبا لمتحور “دلتا”، باستثناء بعض الفروق البسيطة على مستوى الطفرات، ولهذا السبب فقد أطلق هاناج على هذه السلالات الفرعية “أحفاد دلتا”

وأضاف الأكاديمي الأميركي أن عدة سلالات تفرعت عن متحور “دلتا”، بينما يتساءل كثيرون حول ما إذا كان آخر متحور بخطورة فائقة، أم إن ما هو قادمٌ مستقبلا سيقلب الأمور رأسا على عقب؟

ومن التفسيرات المتداولة لهذا النوع من الاستقرار في التحور، هو أن فيروس كورونا المستجد واسمه العلمي “سارز كوف 2” شهد تحورات متسارعة في البداية، فظهر “ألفا” و”دلتا”، ثم صار يتحور ببطء، وربما يستمر هذا التحول إلى أن تصبح العدوى مستعصية عن اللقاحات، لكن ذلك قد يحصل بعد سنوات وليس عما قريب