شاهد.. الحوثي يستعين بميليشيا الحرس الثوري وحزب الله لإقامة قاعدة عسكرية بمطار صنعاء

نشرت قناة “العربية”، اليوم الإثنين مقطع فيديو يوثق تحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطار صنعاء الدولي إلى قاعدة عسكرية بالتعاون مع ميليشيات إيرانية تدير المطار.

ووثق الفيديو تورط خبراء أجانب من حرس إيران الثوري وحزب الله بشن عمليات عدائية.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر التحالف العربي، بيانا أكد فيه أن الحوثيين يشكلون خطرا على سلامة الطائرات الأممية والمنظمات وأطقمها الإغاثية.

فيديو للعربية يثبت تورط خبراء أجانب من حرس إيران الثوري وحزب الله بشن عمليات عدائية #العربية pic.twitter.com/6L6kWcimq6 — العربية (@AlArabiya) November 22, 2021

وكان التحالف قد أصدر بيانا الخميس الماضي حذر فيه من رصد أنشطة وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن المطار تحول لثكنة عسكرية لإطلاق الأعمال العدائية العابرة للحدود.

وقال البيان إنه تم اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف المدنيين في مدينة جازان.