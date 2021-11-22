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شاهد.. الحوثي يستعين بميليشيا الحرس الثوري وحزب الله لإقامة قاعدة عسكرية بمطار صنعاء

شاهد.. الحوثي يستعين بميليشيا الحرس الثوري وحزب الله لإقامة قاعدة عسكرية بمطار صنعاء
http://almnatiq.net/?p=1072085

نشرت قناة “العربية”، اليوم الإثنين مقطع فيديو يوثق تحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطار صنعاء الدولي إلى قاعدة عسكرية بالتعاون مع ميليشيات إيرانية تدير المطار.

ووثق الفيديو تورط خبراء أجانب من حرس إيران الثوري وحزب الله بشن عمليات عدائية.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر التحالف العربي، بيانا أكد فيه أن الحوثيين يشكلون خطرا على سلامة الطائرات الأممية والمنظمات وأطقمها الإغاثية.

وكان التحالف قد أصدر بيانا الخميس الماضي حذر فيه من رصد أنشطة وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن المطار تحول لثكنة عسكرية لإطلاق الأعمال العدائية العابرة للحدود.

وقال البيان إنه تم اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف المدنيين في مدينة جازان.

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