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تقدم طبي مذهل.. غرسة دماغية تعالج الاكتئاب عند المرأة (فيديو)

تقدم طبي مذهل.. غرسة دماغية تعالج الاكتئاب عند المرأة (فيديو)

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تقدم طبي مذهل.. غرسة دماغية تعالج الاكتئاب عند المرأة (فيديو)

تقدم طبي مذهل.. غرسة دماغية تعالج الاكتئاب عند المرأة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072086
محررو المناطق

سلط برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” الضوء على ابتكار جديد أعلن عنه العلماء لمعالجة الاكتئاب عند المرأة.

وخضعت امرأة أمريكية لعملية جراحية غريبة من نوعها، وهي زراعة غرسة دماغية لمعالجة الاكتئاب الشديد، بعدما حاولة معالجته بطرق ومضادات اكتئاب كثيرة.

وبحسب التقرير فإنه بعد مرور سنة من العملية أكدت السيدة المريضة أنها في حالة أفضل وتم شفائها بنسبة كبيرة.

وكانت قد نجحت الطبيبة النفسية كاثرين سكانغوس، جنباً إلى جنب مع فريقها البحثي في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الأمريكية، في تطوير غرسة دماغية فعالة ضد الاكتئاب.

ويتعلق الأمر بالكشف عن الأنماط التي ينشط من خلالها الدماغ والمتعلقة بالاكتئاب ثم محاولة تثبيطها تلقائياً باستخدام نبضات كهربائية خفيفة يتم توصيلها بعمق داخل الدماغ.

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