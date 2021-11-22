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“مدفون بدونه”.. أين ذهب قلب مارادونا بعد فشل مشجعون في سرقته؟

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“مدفون بدونه”.. أين ذهب قلب مارادونا بعد فشل مشجعون في سرقته؟

“مدفون بدونه”.. أين ذهب قلب مارادونا بعد فشل مشجعون في سرقته؟
http://almnatiq.net/?p=1072098
محررو المناطق

كشف الطبيب والصحفي، نيلسون كاسترو، عن محاولة لسرقة قلب النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا بعد وفاته .

وقال كاسترو: “كان هناك مشجعون متطرفون ينوون انتزاع قلب مارادونا (من داخل ضريحه)، لكن ذلك لم يحدث.

وأشار اإلى أن لأطباء أخرجوا قلب مارادونا من جسده لأنه كان مهما جدا للتحقيق في ظروف وفاته”.

وأضاف الطبيب الذي حصل على تفاصيل سرية من سجلات مارادونا الطبية واستمع إلى شهود لم يتحدثوا حتى الآن: “مارادونا مدفون بدون قلب! كان وزن قلبه نصف كيلوغرام.

وتابع: ” في العادة، يزن القلب 300 غرام، لكن قلب مارادونا كان كبيرا جدا، ويعود السبب إلى قصور فيه إلى جانب أنه كان لاعب كرة قدم”.

ويعتقد ماتياس مورلا، محامي دييغو مارادونا، أن سوء الرعاية الطبية قد يكون السبب المحتمل لوفاة الأسطورة.

ويحقق القضاء الأرجنتيني مع 7 أشخاص في قضية وفاة مارادونا، وذلك للكشف عما إذا كانوا قد وفروا الرعاية اللازمة للاعب للإبقاء على حياته، وتتراوح مدة عقوبة السجن في مثل هذه القضايا من 8 إلى 25 سنة.

 

 

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