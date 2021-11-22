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المرور: 3 إجراءات لإسقاط السيارة المباعة بعد 20 عامًا

المرور: 3 إجراءات لإسقاط السيارة المباعة بعد 20 عامًا
http://almnatiq.net/?p=1072103
محررو المناطق

كشف الإدارة العامة للمرور اليوم الإثنين عن إجراءات إسقاط السيارة المباعة بعد 20 عاما.

وقال “المرور السعودي” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إن هناك 3 إجراءات لهذه الحالة تتمثل، تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الإستمارة سارية، ثم احضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة،  ليتم اسقاطها من سجلاته.

جاء ذلك ردًا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين: “كان لدي سيارتان موديل قديم بعتهما منذ عشرين سنة ولا اعلم مكان المشتري، ولا يوجد بشأنهما مخالفات منذ أن بعتهما”.

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