المرور: 3 إجراءات لإسقاط السيارة المباعة بعد 20 عامًا

محررو المناطق

كشف الإدارة العامة للمرور اليوم الإثنين عن إجراءات إسقاط السيارة المباعة بعد 20 عاما.

وقال “المرور السعودي” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إن هناك 3 إجراءات لهذه الحالة تتمثل، تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الإستمارة سارية، ثم احضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة، ليتم اسقاطها من سجلاته.

جاء ذلك ردًا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين: “كان لدي سيارتان موديل قديم بعتهما منذ عشرين سنة ولا اعلم مكان المشتري، ولا يوجد بشأنهما مخالفات منذ أن بعتهما”.