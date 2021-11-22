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تعليم حائل ينظم احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل

تعليم حائل ينظم احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل

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تعليم حائل ينظم احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل

تعليم حائل ينظم احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل
http://almnatiq.net/?p=1072112
الإعلام التربوي_ تعليم حائل 
‏نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الطفولة المبكرة اليوم الاثنين 17 ربيع الثاني 1443 احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ‏بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية( بنات) الأستاذة هند بنت محميد الفقيه وعددا من القيادات التعليمية، يأتي هذا الاحتفال تزامنا مع احتفالات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بهدف توعية المجتمع بحقوق الطفل التي يجب أن يتمتع بها و المحفوظة في القانون الدولي.
 
 
بدأ الحفل بكلمة مساعد مدير عام التعليم الأستاذة هند الفقية أكدت فيها سعي حكومتنا الرشيدة في إتاحة وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تضمن للطفل حق الرعاية والحماية والترفية، ‏وتمكينه من التمتع بطفولة سعيدة، ‏حيث أولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا بمرحلة الطفولة من خلال تعزيز أوجه الرعاية التي تمكن الطفل من تنمية ‏مهاراته وقدراته وترسيخ القيم الإيجابية لديه، ‏بالإضافة إلى حق الطفل في التعليم ‏كحق مركزي وشرط أساسي في تمكين الطفل، وأشارت الفقيه إلى جهود وزارة التعليم في إيجاد بدائل تعليمية خلال جائحة كورونا عبر المنصات الرقمية (روضتي) و ( مدرستي).
تلاها كلمة مديرة إدارة الطفولة المبكرة الأستاذة بدرية العازمي أوضحت فيها ‏أن اليوم العالمي للطفل هو مناسبة عالمية توافق العشرين من نوفمبر من كل عام، ‏تهدف إلى حث شرائح المجتمع لتوفير بيئة مثلى للأطفال، ‏مؤكدة أن إتفاقية حقوق الإنسان هي ميثاق دولي يوضح الحقوق والواجبات الأساسية المدنية والتعليمية والاجتماعية والصحية وغيرها من الحقوق الأساسية التي يجب توفيرها للأطفال حول العالم، وأضافت العازمي أن المملكة أولت اهتمامًا واسعًا لحماية حقوق الطفل، ‏حيث سنت القوانين النابعة من الشريعة الإسلامية و المتناغمة مع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية هذه الحقوق.
وشاركت مدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة خلال الحفل بالعديد من المشاريع المتميزة، والتي تعمل على تعزيز التعلم المبكر لجميع الأطفال وتحقيق النمو الإيجابي لهم، وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة واستثارة تفكيرهم الإبداعي، و إكسابهم المعلومات والفوائد من خلال اللعب والمرح.
وفي ختام الحفل كرمت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية جميع المدارس المشاركة ومثنية على جهودهم المتميزة.
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