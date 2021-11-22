تعليم حائل ينظم احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل

الإعلام التربوي_ تعليم حائل

ساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية( بنات) الأستاذة هند بنت محميد الفقيه وعددا من القيادات التعليمية، يأتي هذا الاحتفال تزامنا مع احتفالات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بهدف توعية المجتمع بحقوق الطفل التي يجب أن يتمتع بها و المحفوظة في القانون الدولي.

‏نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الطفولة المبكرة اليوم الاثنين 17 ربيع الثاني 1443 احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ‏بحضور م ساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية( بنات) الأستاذة هند بنت محميد الفقيه وعددا من القيادات التعليمية، يأتي هذا الاحتفال تزامنا مع احتفالات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بهدف توعية المجتمع بحقوق الطفل التي يجب أن يتمتع بها و المحفوظة في القانون الدولي.

بدأ الحفل بكلمة مساعد مدير عام التعليم الأستاذة هند الفقية أكدت فيها سعي حكومتنا الرشيدة في إتاحة وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تضمن للطفل حق الرعاية والحماية والترفية، ‏وتمكينه من التمتع بطفولة سعيدة، ‏حيث أولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا بمرحلة الطفولة من خلال تعزيز أوجه الرعاية التي تمكن الطفل من تنمية ‏مهاراته وقدراته وترسيخ القيم الإيجابية لديه، ‏بالإضافة إلى حق الطفل في التعليم ‏كحق مركزي وشرط أساسي في تمكين الطفل، وأشارت الفقيه إلى جهود وزارة التعليم في إيجاد بدائل تعليمية خلال جائحة كورونا عبر المنصات الرقمية (روضتي) و ( مدرستي).

بدأ الحفل بكلمة مساعد مدير عام التعليم الأستاذة هند الفقية أكدت فيها سعي حكومتنا الرشيدة في إتاحة وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تضمن للطفل حق الرعاية والحماية والترفية، ‏وتمكينه من التمتع بطفولة سعيدة، ‏حيث أولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا بمرحلة الطفولة من خلال تعزيز أوجه الرعاية التي تمكن الطفل من تنمية ‏مهاراته وقدراته وترسيخ القيم الإيجابية لديه، ‏بالإضافة إلى حق الطفل في التعليم ‏كحق مركزي وشرط أساسي في تمكين الطفل، وأشارت الفقيه إلى جهود وزارة التعليم في إيجاد بدائل تعليمية خلال جائحة كورونا عبر المنصات الرقمية (روضتي) و ( مدرستي).