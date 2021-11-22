خالد بن سلمان: اجتماع وزراء الدفاع الخليجي بحث أوجه التنسيق في المجال الدفاعي

محررو المناطق

كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، عن تفاصيل اجتماع وزراء الدفاع الخليجي.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “بناء على توجيهات سيدي ولي العهد -حفظه الله- شاركت في الاجتماع الـ18 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وأضاف نائب وزير الدفاع: “بحثنا خلال الاجتماع أوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجال الدفاعي بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها”.

بناءً على توجيهات سيدي ولي العهد -حفظه الله- شاركت في الاجتماع الـ18 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بحثنا خلال الاجتماع أوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجال الدفاعي بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها pic.twitter.com/kAM818OSM6 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 22, 2021