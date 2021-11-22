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خالد بن سلمان: اجتماع وزراء الدفاع الخليجي بحث أوجه التنسيق في المجال الدفاعي

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خالد بن سلمان: اجتماع وزراء الدفاع الخليجي بحث أوجه التنسيق في المجال الدفاعي

خالد بن سلمان: اجتماع وزراء الدفاع الخليجي بحث أوجه التنسيق في المجال الدفاعي
http://almnatiq.net/?p=1072115
محررو المناطق

كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، عن تفاصيل اجتماع وزراء الدفاع الخليجي.

وقال في تغريدة عبر  حسابه الشخصي  على موقع “تويتر”: “بناء على توجيهات سيدي ولي العهد -حفظه الله- شاركت في الاجتماع الـ18 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وأضاف نائب وزير الدفاع: “بحثنا خلال الاجتماع أوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجال الدفاعي بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها”.

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