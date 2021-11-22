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“احذروا”.. هذا النوع من البيتزا يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية (فيديو)

“احذروا”.. هذا النوع من البيتزا يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072121

سلط برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” الضوء على تحذيرات جمعية القلب الأمريكية من تناول الوجبات المشبعة بالدهون المتحولة، وعلى رأسها البيتزا.

وقالت مقدمة البرنامج : “حذّر خبراء في جمعية القلب الأمريكية من تناول الوجبات المشبعة بالدهون المتحولة؛ حيث إنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومنها بيتزا اللحم”.

وأكد خبراء القلب أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بانتظام قد يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، موضحين أن اللحوم المصنعة الموجودة داخل البيتزا تحتوي على نوع ضار من الكوليسترول معروف باسم البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة الذي يعمل على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وذدد الخبراء على أن اللحوم المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، الأمر الذي يسبب ضغطاً على القلب؛ بسبب ارتفاع ضغط الدم، ناصحين بضرورة الاعتدال في تناول الطعام والابتعاد عن الأطعمة المشبعة بالدهون.

 

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