“هيئة الفضاء”: المملكة الأولى عربيا لأفضل 30 مشروعا في تحدي ناسا الدولي (فيديو)

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أكد وكيل وزارة الاتصالات قائد مسار بناء القدرات في الهيئة السعودية للفضاء المهندس فارس الصقعبي أن قائمة المشاريع التي رشحت في تحدي ناسا الدولي أكثر من 4500 مشروع.

وأضاف الصقعبي  في مقابة مع قناة ل “العربية” أن هذه المشاريع  قلصت في قائمة نهائية ضمت 37 مشروع منها 5 مشاريع كانت من نصيب المملكة مؤكدا أن الإعلان النهائي سيكون في ديسمبر.

وتابع وكيل وزارة الاتصالات أن الفرق السعودية حققت أرقاما قياسية في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء.

وأوضح أن قطاع الفضاء يحظى بدعم واهتمام من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأولى الخطوات التي اتخذتها الهيئة السعودية للفضاء هي إطلاق برنامج الابتعاد لأفضل 30 جامعة.

وأكد أن الكوادر البشرية هي حجر الأساس للعملية التحولية، والمملكة العازمة على الاستثمار في قدرات أبنائها نحو الريادة في استثمار الفضاء.

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