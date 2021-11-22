احدث الأخبار

لماذا قبل وزير الإعلام رأس ابنه في احتفالية التليفزيون؟
أبرز المواد
 “احذروا”.. هذا النوع من البيتزا يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية (فيديو)
أبرز المواد
 خالد بن سلمان: اجتماع وزراء الدفاع الخليجي بحث أوجه التنسيق في المجال الدفاعي
أبرز المواد
 آخر كلمات الإعلامية المصرية الراحلة أسماء مصطفى
أبرز المواد
 تعليم حائل ينظم احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل
منطقة حائل
 المرور: 3 إجراءات لإسقاط السيارة المباعة بعد 20 عامًا
أبرز المواد
 “مدفون بدونه”.. أين ذهب قلب مارادونا بعد فشل مشجعون في سرقته؟
أبرز المواد
 تقدم طبي مذهل.. غرسة دماغية تعالج الاكتئاب عند المرأة (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. الحوثي يستعين بميليشيا الحرس الثوري وحزب الله لإقامة قاعدة عسكرية بمطار صنعاء
أبرز المواد
 علماء يتوقعون ظهور متحور أكثر خطورة من “دلتا”
أبرز المواد
 هل يصل إدمان السيلفي إلى الوسواس القهري؟.. أخصائي نفسي يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 فيديو من التحالف يكشف تحويل الحوثي مطار صنعاء لثكنة عسكرية
أبرز المواد
لماذا قبل وزير الإعلام رأس ابنه في احتفالية التليفزيون؟

لماذا قبل وزير الإعلام رأس ابنه في احتفالية التليفزيون؟

أبرز المواد
“احذروا”.. هذا النوع من البيتزا يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية (فيديو)

“احذروا”.. هذا النوع من البيتزا يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية (فيديو)

أبرز المواد
خالد بن سلمان: اجتماع وزراء الدفاع الخليجي بحث أوجه التنسيق في المجال الدفاعي

خالد بن سلمان: اجتماع وزراء الدفاع الخليجي بحث أوجه التنسيق في المجال الدفاعي

أبرز المواد
آخر كلمات الإعلامية المصرية الراحلة أسماء مصطفى

آخر كلمات الإعلامية المصرية الراحلة أسماء مصطفى

أبرز المواد

لماذا قبل وزير الإعلام رأس ابنه في احتفالية التليفزيون؟

لماذا قبل وزير الإعلام رأس ابنه في احتفالية التليفزيون؟
http://almnatiq.net/?p=1072125

كشف حسن خيرات كواليس مقطع الفيديو المتداول لوزير الإعلام يقبل رأس طفل على هامش فعاليات اليوم العالمي للتلفزيون.

وأوضح “خيرات” إن الطفل الذي ظهر برفقة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي هو ابنه محمد، مشيرا إلى أن الوزير قبل رأس أثناء تكريمه نظرا لمشاركته في احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون، موضحًا أنه أثناء تواجده في الاحتفال، الذي أقيم مساء أمس الأحد، كان يرافقه ابنه محمد، الذي شارك في لوحة فنية قدّمها أمام وزير الإعلام ماجد القصبي.

ولفت “خيرات” أنه أثناء تكريمه طلب من الوزير تقديم التكريم لابنه محمد الذي كان يرافقه، فما كان من الوزير إلا أن قدّم لابنه الدرع التذكارية وقام بتقبيله على رأسه، وفقا لـ”أخبار 24″.

وبيّن أن سبب تكريمه هو تقدمه بمبادرة لإعادة تفعيل فرقة مسرح التلفزيون، التي أُوقفت سابقا، وأن ذلك صادف مناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، وكان عنوان مبادرته “إبراز الهوية الوطنية للموسيقى السعودية عبر الإعلام”.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

وزير الإعلام: جناح ‎المملكة في ‎إكسبو دبي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس (فيديو)

وزير الإعلام: جناح ‎المملكة في ‎إكسبو دبي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس (فيديو)
وزير الإعلام: التستر التجاري “سرطان” ينهش اقتصاد المملكة (فيديو)

وزير الإعلام: التستر التجاري “سرطان” ينهش اقتصاد المملكة (فيديو)
“القصبي”: قطاع السياحة استثمر جائحة كورونا  لبناء البنية التحتية والخدمية (فيديو)

“القصبي”: قطاع السياحة استثمر جائحة كورونا  لبناء البنية التحتية والخدمية (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*