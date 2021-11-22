لماذا قبل وزير الإعلام رأس ابنه في احتفالية التليفزيون؟

كشف حسن خيرات كواليس مقطع الفيديو المتداول لوزير الإعلام يقبل رأس طفل على هامش فعاليات اليوم العالمي للتلفزيون.

وأوضح “خيرات” إن الطفل الذي ظهر برفقة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي هو ابنه محمد، مشيرا إلى أن الوزير قبل رأس أثناء تكريمه نظرا لمشاركته في احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون، موضحًا أنه أثناء تواجده في الاحتفال، الذي أقيم مساء أمس الأحد، كان يرافقه ابنه محمد، الذي شارك في لوحة فنية قدّمها أمام وزير الإعلام ماجد القصبي.

ولفت “خيرات” أنه أثناء تكريمه طلب من الوزير تقديم التكريم لابنه محمد الذي كان يرافقه، فما كان من الوزير إلا أن قدّم لابنه الدرع التذكارية وقام بتقبيله على رأسه، وفقا لـ”أخبار 24″.

وبيّن أن سبب تكريمه هو تقدمه بمبادرة لإعادة تفعيل فرقة مسرح التلفزيون، التي أُوقفت سابقا، وأن ذلك صادف مناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، وكان عنوان مبادرته “إبراز الهوية الوطنية للموسيقى السعودية عبر الإعلام”.