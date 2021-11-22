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كان شاهداً على فلك طوفان نوح.. مشاهد رائعة من جبل طويق العظيم (فيديو)

كان شاهداً على فلك طوفان نوح.. مشاهد رائعة من جبل طويق العظيم (فيديو)

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كان شاهداً على فلك طوفان نوح.. مشاهد رائعة من جبل طويق العظيم (فيديو)

كان شاهداً على فلك طوفان نوح.. مشاهد رائعة من جبل طويق العظيم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072127
محررو المناطق

عرض برنامج “على خطى العرب” على قناة “العربية”  مشاهد لجبل طويق العظيم والذي كان شاهدا على أحداث الطوفان الأشهر في التاريخ.

وقال الباحث من موقع الطوفان خلال البرنامج أن الصهارة البركانية، متخددة وكأنها ثارت ثم نزل عليها مطر غزير منهمر من السماء.

وأكد أن هذا التشكل الذي  عبر الأقمار الصناعية لا يوجد في أي حارة أخرى من حارات المملكة العربية السعودية.

وجبل طويق أحد أهم المعالم الجغرافية في الجزيرة العربية، وأحد أبرز المعالم الطوبوغرافية التي يمكن رؤيتها من الفضاء الخارجي.

ويعد جبل طويق من أقدم الآثار  التي عرفها شعوب الجزيرة العربية منذ زمنٍ طويل في نجد.

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