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وكيل “النقل البري” يكشف عن أسرع طريقة للتبليغ عن الشاحنات التي لا تتقيد بالنظام (فيديو)

وكيل “النقل البري” يكشف عن أسرع طريقة للتبليغ عن الشاحنات التي لا تتقيد بالنظام (فيديو)

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وكيل “النقل البري” يكشف عن أسرع طريقة للتبليغ عن الشاحنات التي لا تتقيد بالنظام (فيديو)

وكيل “النقل البري” يكشف عن أسرع طريقة للتبليغ عن الشاحنات التي لا تتقيد بالنظام (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072147

قال المهندس عبدالمجيد بن موسى الطاسان، وكيل الهيئة العامة للنقل البري، إن أزمة “إرهاب الشاحنات” له العديد من الأبعاد، مشيرا إلى الهيئة العامة للنقل هي هيئة تنظيمية للنقل البري، وكثفت من جهودها لرفع كفاءة السائقين.

وأكد “الطاسان” أن الهيئة تتعاون مع المرور لضبط المخالفات المرورية، مشددا على أن التجاوزات من قبل سائقي الشاحنات يتم مراقبتها بنظام التتبع الذي يسهم في تحقيق السلامة المرورية، وبالتالي سيقضي على أي تجاوزات خاصة بسائقي الشاحنات.

وعن المركبات المتهالكة، قال إن أغلب المشكلات تكمن في المقطورة، مشيرا إلى أن هذه المقطورات طوال الفترات الماضية كانت لا تفحص، ولكن من المقرر أن يتم فحص كل المقطورات، لتحديد مدى إمكانية سيرها على الطرق، وتسجيلها.

وتابع: “الحواجز يتم تطبيق مخالفاتها من قبل الهيئة العامة للنقل، وأدعو أي شخص يرى شاحنة لا يوجد عليها حواجز شاحنات أن يبلغ عنها عن طريق الرقم الساحن أو التطبيق أو وسائل التواصل الخاصة بهيئة النقل”.

 

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