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“مجلس شباب عسير” يناقش تعزيز المهارات القيادية لدى شباب المنطقة

“مجلس شباب عسير” يناقش تعزيز المهارات القيادية لدى شباب المنطقة

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“مجلس شباب عسير” يناقش تعزيز المهارات القيادية لدى شباب المنطقة

“مجلس شباب عسير” يناقش تعزيز المهارات القيادية لدى شباب المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1072148

عقد مجلس شباب منطقة عسير ‏بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ‏ديوانية حوارية بعنوان : “كيفية تعزيز المهارات القيادية لدى الشباب” استضاف من خلالها المهتم بالقيادة الشبابية الأستاذ أحمد حاضر، وأدار اللقاء سعيد جفشر، بمقر المجلس بمدينة أبها.

واستفتح الحوار بتحديد أنماط القيادة لدى الشباب، مروراً باكتشاف مهاراتهم القيادية وتشخيص التحديات التي تواجههم، وصولاً إلى استكشاف مواطن القوة والتأثير.

من جهته أوضح ‏أمين عام مجلس شباب منطقة عسير عادل آل عمر، أن مناقشة هذا المحاور تأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030 لتمكين الطاقات والكوادر الشبابية الوطنية وتنمية قدراتهم، ومواكبة لاستراتيجية تطوير منطقة عسير التي جاءت لاستثمار نقاط القوة، وتطوير ‏المهارات القيادية لدى شباب المنطقة.

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