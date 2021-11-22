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الكشف عن تفاصيل أقدم وجود حضاري في المملكة 

الكشف عن تفاصيل أقدم وجود حضاري في المملكة 

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الكشف عن تفاصيل أقدم وجود حضاري في المملكة 

الكشف عن تفاصيل أقدم وجود حضاري في المملكة 
http://almnatiq.net/?p=1072164

رسمت الرحلات الاستكشافية التي قامت بها المملكة الصورة الكاملة لواحدة من أهم الاكتشافات حول الوجود الحضاري الأقدم على الأراضي السعودية، وتطورت جهود البحث بعدما دعمت من قبل استقطاب البعثات العالمية.

وركزت الفرق الاستكشافية على تتبعتوثق التاريخ البعيد للعمارة في قلب الجزيرة العربية تحت الأرض وفوقها، ففي “عيون الجواء”، نزل فريق “على خطى العرب” ومعه كاميراته نحو خمسة أمتار تحت الأرض لتصوير مشاقيق وقنوات لم تلتقطها عدسة من قبل، فيعود بصورة حصرية عن فن معماري طوّع الإنسان فيه الحجر وسخّره من أجل الحصول على المياه.

ووثق تقرير نشرته قناة  “العربية” جهود الرحلات الاستكشافية، حيث رصد أبرز معالم فضاء طويق والقصيم والحائط وخيبر وغيرها، كما القطت صوراً لهياكل حجرية عملاقة معزولة وغامضة.

وأثبتت دراسات حديثة أن تلك الهياكل الحجرية ليست إلا دليلاً عن أقدم وجود حضاري في السعودية حسب معهد أكسفورد للأبحاث العلمية ومعهد ماكس بلانك للعلوم البشرية.

حملات التنقيب في المملكة أعطت دفعة جبارة لما نسميه بالإركيلوجية الجوية. بالفعل، لا يمكن استيعاب عظمة هذه المدافن إلا من الجوّ. اليوم، نحن أمام سؤال محيّر، كيف استطاع إنسان ذلك الزمان الامساك بهذه الهندسة المركبة والقدرة على ضبط الفضاء والمساحات وهو لم يكن يملك تكنولوجيا اليوم؟

عيد اليحيى ومعه باحثون سعوديون ومصريون وعراقيون ذهبوا للبحث عن حقائق منسية في الصفحات الأولى لتاريخ الإنسان. في الموسم الجديد من برنامج على خطى العرب، تُطرح أسئلة استثنائية عن إنسان عملاق وأدوات حجرية مكتشفة وعن الطوفان العظيم. في هذه الرحلة، نظريات واستنتاجات جريئة عن الطوفان الأشهر في التاريخ والجدل بين محليته وعالميته والأرض التي حملت السفينة ومحطتها الأخيرة.

حفروا الجبال حسب مقاييس وضعوها، أتقنوا البناء بلا نقل ولا حجر واحد ولم يضعوا حجرا على حجر. اتفقوا على نمط موحّد وأتقنوا الانسجام والتناغم. ليست المرة الأولى التي يذهب فيها فريق على خطى العرب إلى الحِجر المعروفة بمدائن صالح، إلا أنها المرة الأكثر تحدّيا في استعادة تاريخ المكان واستعادة إصرار الإنسان الذي حفر وصمم الأبواب والشبابيك والغرف خلفها.

منذ عام 2014، استطاعت رحلات على خطى العرب رفع سقف التحدّي بتحويل الأسئلة الاستكشافية والتاريخية الكبرى إلى مادة تعليمية مشوّقة عبر التلفزيون. هذه السلسلة الوثائقية يتابعها عشرات الملايين من المشاهدين وترجم عدد كبير من حلقاتها إلى اللغة الإنجليزية. هذا النجاح يحمّل قناة العربية وعيد اليحيى ومعدّي وفريق عمل البرنامج أمانة الدفاع عن الرصانة العلمية وتقديمها بشكل سلس لأوسع شريحة من المشاهدين بلا أيّ خسارة في موضوعية المعلومة.

 

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