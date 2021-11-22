بالفيديو.. “الملكية الفكرية” توثق لحظة مداهمة مراكز النسخ والتصوير المخالفة

نشر الحساب الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوضح لحظة عملية ضبط مراكز النسخ والتصوير المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.
وأظهر الفيديو قيام رجال الهيئة بعملية ضبط مراكز النسخ والتصوير المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، حيث تم التحفظ على العديد من الكتب والنسخ الضوئية، وذلك تفعيلا لجهود “الهيئة” لتطبيق الأنظمة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
#الملكية_الفكرية تضبط مراكز النسخ والتصوير المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.#سناب_الملكية_الفكريةhttps://t.co/Tmi4YWIFnA pic.twitter.com/zvg5NxS5Gb
— الملكية الفكرية (@SAIPKSA) November 22, 2021
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