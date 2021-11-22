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“الاتصالات” تعلن عن شروط تقديم الدعم المالي لمندوبي التوصيل السعوديين (فيديو)

“الاتصالات” تعلن عن شروط تقديم الدعم المالي لمندوبي التوصيل السعوديين (فيديو)

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“الاتصالات” تعلن عن شروط تقديم الدعم المالي لمندوبي التوصيل السعوديين (فيديو)

“الاتصالات” تعلن عن شروط تقديم الدعم المالي لمندوبي التوصيل السعوديين (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072186

سلط برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، الضوء على توقيع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف، تهدف إلى تقديم دعم مالي إلى مندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة.

وتنصّ على تقديم دعم مالي إلى مندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.

كما تهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي في تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل وذلك وفق مسارين، يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهريًا لكل متقدم.

ووقع المذكرة من طرف الهيئة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد عبدالرحمن بن معن المبارك، فيما مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي، ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المدير التنفيذي للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

 

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