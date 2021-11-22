أخصائي نفسي: يجب الذهاب للطبيب فورا حال ظهور هذه الأعراض على الطفل (فيديو)  

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أكد وليد الزهراني الأخصائي النفسيـ أنه يوجد عدة أعراض إذا تم ملاحظتها على الطفل يجب استشارة الطبيب على الفور.

وأضاف الأخصائي النفسي لـ “برنامج ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الاكتئاب من هذه الأعراض، مشيرا إلى أن الطفل يظهر دائما بشكل حزين، وجه عبوس، لديه رعشة في اليد.

وتابع الأخصائي النفسي أن من ضمن هذه الأعراض الوسوس القهري، والذي قد يؤدي إلى الخروج من الملة، وكذلك الخجل الاجتماعي نتيجة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر الزهراني من التهاون مع هذه الأعراض، مؤكدًا أن دور الأم والأب هو معالجة هذه المشاكل حفاظا على صحة أبنائهم.

د. وليد الزهراني .. أخصائي نفسي : إذا لاحظتي هذه الأعراض على طفلك عليك استشارة الطبيب فورا@Waleed_Zahrani#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pzc9PkAYgt — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 22, 2021