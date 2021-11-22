“بعد حرمان سيدة من التسوق”.. “الصحة” تعتذر عن خطأ أحد منسوبيها

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تلقي بلاغا من إحدى السيدات أكدت فيه ارتكاب أحد الموظفين خطأ تقني تسبب في منع السيدة من ممارسة حياتها اليومية بحرية، حيث حرمها من دخول الاسواق والتسوق، بعدما عطل تسجيل سيدة بتطبيق توكلنا باعتبارها حاصلة على جرعتي لقاح كورونا.

وتقدمت الوزارة باعتذار للسيدة، مؤكدة أن جميع الملاحظات الخاصة بالواقعة محل اهتمامها وعنايتها.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937” بموقع “تويتر”، إن البلاغ الوارد إليها تضمن خطأ ارتكبه موظف، تسبب في حرمان سيدة من دخول عملها وحرمها من دخول الاسواق والتسوق، ولم يتم تعديل حالتها بالتطبيق.

@FahadAlJalajel معالي الوزير مناشده لك انت شخصيا هل يعقل ان ابنت اخي تاخذ جرعتين ولم تسجل في توكلنا .هل يعقل ان تحرم من دخول عملها بسبب خطأ موظف هل يعقل ان تحرم من دخول الاسواق والتسوق بسبب خطأ وقد قامت بالاتصال على رقم 937 ورفعت بلاغ قبل شعر تقريبا وحتى الان لم يعدل لها — عبدالله السكران (@altmimi888) November 22, 2021

وجددت الوزارة تأكيد حرصها الدائم في مركز 937 لتقديم الخدمة الكاملة وطلبت التواصل عبر الرسائل الخاصة بشأن البلاغ وتزويدها بكافة المعلومات.

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.