متخصص يكشف أسباب تفاوت الأسعار من مطعم لآخر (فيديو)

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كشف على آل سيف المستثمر والمتخصص في مجال المطاعم، أسباب تفاوت الأسعار من مطعم لآخر.

وقال آل سيف لـ برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية ” أن مسألة تباين الأسعار نتيجة للسوق المفتوح وحالة المنافسة بين المطاعم.

وأضاف المستثمر أن العميل اليوم أصبح واعيا بشكل كافي، فالمطعم الذي لديه ارتفاع في الأسعار سيكون لديه جودة أعلى.

وتابع أن المبالغة في الأسعار حالات نادرة جدا، فكل صاحب مطعم يعرف مصلحته جيدا فالربح السريع لن يستمر والعميل سيكتشف أي عملية خداع وسيذهب إلى الأرخص.

واستطرد أن صاحب المطعم عليه مسؤوليات كبيرة جدا من تغطية مصاريف المحل وحقوق العمال وغيرها.

أسعار الوجبات السريعة..

مستثمر ومتخصص في مجال المطاعم يشرح أسباب تفاوت الأسعار من مطعم لآخر#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zyzd97a31C — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2021