“صلاحيتها منتهية”.. مختص يحذر: “لا تخدعكم أسعار الوجبات السريعة” (فيديو)

حذر علي آل سيف، مستثمر مختص في مجال المطاعم، من قيام بعض أصحاب المطاعم تعاملون مع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية للاستفادة من سعرها المنخفض.

ودعا “آل سيف” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، اليوم الاثنين، إلا ضرورة عدما الإسراع نحو الوجبات السريعة لانخفاض أسعارها، مشددا على أن “الدجاج واللحوم” أنواع كثيرة بالسوق، وهناك بعض المتستر عليهم من غير أبناء الوطن -وإن كانوا قليلين جدا الآن- يتعاملون مع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية للاستفادة من سعرها المنخفض”.

وتابع: “بعض الموردين يبيعون لحوم ودجاج الشاورما منتهي تاريخه أو أوشك تاريخه على الانتهاء بعد يوم أو يومين، لذلك لا يتعامل معهم إلا ضعاف النفوس”.

وشدد المختص على أن أبناء الوطن أصبحوا القطاع الأكبر في هذا المجال مما يعطي طمأنة للمواطنين من مثل هؤلاء، ومن يخاف الله ويخاف على عملائة من المستحيل ان يتعامل مع هذه الأشكال، والمتسترن فقط من يتعاملون مع هؤلاء، إلا أن ما يبشر في الأمر أن الرقابة هذه أصبحت عالية “.

أسعار الوجبات السريعة..

مستثمر ومختص في مجال المطاعم: "الدجاج واللحوم" أنواع كثيرة بالسوق، وهناك بعض المتستر عليهم من غير أبناء الوطن -وإن كانوا قليلين جدا الآن- يتعاملون مع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية للاستفادة من سعرها المنخفض#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gmjdS9iUsd — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2021