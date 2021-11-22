احدث الأخبار

“صلاحيتها منتهية”.. مختص يحذر: “لا تخدعكم أسعار الوجبات السريعة” (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري يزف بشرى سارة لمرضى السكري (فيديو)
أبرز المواد
 القبض على مواطن في حائل بحوزته (1.9) كيلو جرام من الحشيش
أبرز المواد
 قبل ساعات من النهائي الأسيوي.. جماهير الهلال يوجهون رسالة نارية لفريقهم (فيديو)
أبرز المواد
 موارد الرياض تثقف “150” متدرب ومتدربة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة والجمعية السعودية “سموم”
منطقة الرياض
 بأبيات مؤثرة.. الشاعرة الجازي اليامي ترثي شقيقها (فيديو)
أبرز المواد
 “بعد حرمان سيدة من التسوق”.. “الصحة” تعتذر عن خطأ أحد منسوبيها
أبرز المواد
 متخصص يكشف أسباب تفاوت الأسعار من مطعم لآخر (فيديو)
أبرز المواد
 التجارة: نعمل مع 7 جهات حكومية على إنهاء النشاط التجاري بالربط التقني
أبرز المواد
 بالفيديو.. “الملكية الفكرية” توثق لحظة مداهمة مراكز النسخ والتصوير المخالفة
أبرز المواد
 أخصائي نفسي: يجب الذهاب للطبيب فورا حال ظهور هذه الأعراض على الطفل (فيديو)  
أبرز المواد
 وكيل “النقل البري” يكشف عن أسرع طريقة للتبليغ عن الشاحنات التي لا تتقيد بالنظام (فيديو)
أبرز المواد
“صلاحيتها منتهية”.. مختص يحذر: “لا تخدعكم أسعار الوجبات السريعة” (فيديو)

“صلاحيتها منتهية”.. مختص يحذر: “لا تخدعكم أسعار الوجبات السريعة” (فيديو)

أبرز المواد
استشاري يزف بشرى سارة لمرضى السكري (فيديو)

استشاري يزف بشرى سارة لمرضى السكري (فيديو)

أبرز المواد
القبض على مواطن في حائل بحوزته (1.9) كيلو جرام من الحشيش

القبض على مواطن في حائل بحوزته (1.9) كيلو جرام من الحشيش

أبرز المواد
قبل ساعات من النهائي الأسيوي.. جماهير الهلال يوجهون رسالة نارية لفريقهم (فيديو)

قبل ساعات من النهائي الأسيوي.. جماهير الهلال يوجهون رسالة نارية لفريقهم (فيديو)

أبرز المواد

“صلاحيتها منتهية”.. مختص يحذر: “لا تخدعكم أسعار الوجبات السريعة” (فيديو)

“صلاحيتها منتهية”.. مختص يحذر: “لا تخدعكم أسعار الوجبات السريعة” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072204

حذر علي آل سيف، مستثمر مختص في مجال المطاعم، من قيام بعض أصحاب المطاعم تعاملون مع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية للاستفادة من سعرها المنخفض.

ودعا “آل سيف” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، اليوم الاثنين، إلا ضرورة عدما الإسراع نحو الوجبات السريعة لانخفاض أسعارها، مشددا على أن “الدجاج واللحوم” أنواع كثيرة بالسوق، وهناك بعض المتستر عليهم من غير أبناء الوطن -وإن كانوا قليلين جدا الآن- يتعاملون مع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية للاستفادة من سعرها المنخفض”.

وتابع: “بعض الموردين يبيعون لحوم ودجاج الشاورما منتهي تاريخه أو أوشك تاريخه على الانتهاء بعد يوم أو يومين، لذلك لا يتعامل معهم إلا ضعاف النفوس”.

وشدد المختص على أن أبناء الوطن أصبحوا القطاع الأكبر في هذا المجال مما يعطي طمأنة للمواطنين من مثل هؤلاء، ومن يخاف الله ويخاف على عملائة من المستحيل ان يتعامل مع هذه الأشكال، والمتسترن فقط من يتعاملون مع هؤلاء، إلا أن ما يبشر في الأمر أن الرقابة هذه أصبحت عالية “.

Advertisements

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*