احدث الأخبار

دراسة روسية تتوصل لعلاج جديد للسرطان “يزيد من فاعلية الكيماوي”
أبرز المواد
 بعد اغتصابها وحملها منه.. شاب مصري يتزوج فتاة في المحكمة
أبرز المواد
 “صلاحيتها منتهية”.. مختص يحذر: “لا تخدعكم أسعار الوجبات السريعة” (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري يزف بشرى سارة لمرضى السكري (فيديو)
أبرز المواد
 القبض على مواطن في حائل بحوزته (1.9) كيلو جرام من الحشيش
أبرز المواد
 قبل ساعات من النهائي الأسيوي.. جماهير الهلال يوجهون رسالة نارية لفريقهم (فيديو)
أبرز المواد
 موارد الرياض تثقف “150” متدرب ومتدربة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة والجمعية السعودية “سموم”
منطقة الرياض
 بأبيات مؤثرة.. الشاعرة الجازي اليامي ترثي شقيقها (فيديو)
أبرز المواد
 “بعد حرمان سيدة من التسوق”.. “الصحة” تعتذر عن خطأ أحد منسوبيها
أبرز المواد
 متخصص يكشف أسباب تفاوت الأسعار من مطعم لآخر (فيديو)
أبرز المواد
 التجارة: نعمل مع 7 جهات حكومية على إنهاء النشاط التجاري بالربط التقني
أبرز المواد
 بالفيديو.. “الملكية الفكرية” توثق لحظة مداهمة مراكز النسخ والتصوير المخالفة
أبرز المواد
دراسة روسية تتوصل لعلاج جديد للسرطان “يزيد من فاعلية الكيماوي”

دراسة روسية تتوصل لعلاج جديد للسرطان “يزيد من فاعلية الكيماوي”

أبرز المواد
بعد اغتصابها وحملها منه.. شاب مصري يتزوج فتاة في المحكمة

بعد اغتصابها وحملها منه.. شاب مصري يتزوج فتاة في المحكمة

أبرز المواد
“صلاحيتها منتهية”.. مختص يحذر: “لا تخدعكم أسعار الوجبات السريعة” (فيديو)

“صلاحيتها منتهية”.. مختص يحذر: “لا تخدعكم أسعار الوجبات السريعة” (فيديو)

أبرز المواد
استشاري يزف بشرى سارة لمرضى السكري (فيديو)

استشاري يزف بشرى سارة لمرضى السكري (فيديو)

أبرز المواد

قبل ساعات من النهائي الأسيوي.. جماهير الهلال يوجهون رسالة نارية لفريقهم (فيديو)

قبل ساعات من النهائي الأسيوي.. جماهير الهلال يوجهون رسالة نارية لفريقهم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072207

وجه جماهيرة نادي الهلال رسالة طمأنة لفريقهم من أمام مقر النادي، حيث أكدوا أنهم متفائلين بفريقهم قبل ساعات قليلة تفصلهم عن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الجماهير في تقرير نشره برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” إنهم متفائلين بفريقهم، وأكدوا أن الجماهير العربية كلها تقف وراء الهلال في المباراة النهائية من البطولة الآسيوية.

وتتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم العربية والسعودية على وجه التحديد إلى العاصمة الرياض، يوم غد الثلاثاء، حيث تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانج ستليرز الكوري الجنوبي.

ونجح الهلال في التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا عقب تخطي عقبة مواطنه النصر في نصف النهائي، بينما تخطى بوهانج مواطنه أولسان هيونداي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

 

موعد مباراة الهلال وبوهانج

وتُقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 مساء الثلاثاء 23 نوفمبر، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا

ويُنقل نهائي دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية المشفرة داخل المملكة، بجانب قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع “يوتيوب”.

تردد قنوات SSC الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021

عبر القمر الصناعي عرب سات
التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عبر القمر الصناعي بدر سات
التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾

Advertisements

روابط ذات صلة

نهائي أبطال آسيا.. تعرّف كيف تدخل إلى مقعدك في ملعب مباراة الهلال وبوهانج

نهائي أبطال آسيا.. تعرّف كيف تدخل إلى مقعدك في ملعب مباراة الهلال وبوهانج
“ارتدوا الشتوي الخفيف”.. توقعات حالة الطقس لمباراة نهائي أبطال آسيا

“ارتدوا الشتوي الخفيف”.. توقعات حالة الطقس لمباراة نهائي أبطال آسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*