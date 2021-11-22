قبل ساعات من النهائي الأسيوي.. جماهير الهلال يوجهون رسالة نارية لفريقهم (فيديو)

وجه جماهيرة نادي الهلال رسالة طمأنة لفريقهم من أمام مقر النادي، حيث أكدوا أنهم متفائلين بفريقهم قبل ساعات قليلة تفصلهم عن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الجماهير في تقرير نشره برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” إنهم متفائلين بفريقهم، وأكدوا أن الجماهير العربية كلها تقف وراء الهلال في المباراة النهائية من البطولة الآسيوية.

وتتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم العربية والسعودية على وجه التحديد إلى العاصمة الرياض، يوم غد الثلاثاء، حيث تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانج ستليرز الكوري الجنوبي.

ونجح الهلال في التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا عقب تخطي عقبة مواطنه النصر في نصف النهائي، بينما تخطى بوهانج مواطنه أولسان هيونداي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

موعد مباراة الهلال وبوهانج

وتُقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 مساء الثلاثاء 23 نوفمبر، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا

ويُنقل نهائي دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية المشفرة داخل المملكة، بجانب قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع “يوتيوب”.

تردد قنوات SSC الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021

عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عبر القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾