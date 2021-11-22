بأبيات مؤثرة.. الشاعرة الجازي اليامي ترثي شقيقها (فيديو)

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رثت الشاعرة “الجازي اليامي” أخاها الأقرب إلى قلبها بأبيات مؤثرة من الشعر .

وقالت الشاعرة لـ برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن أخيها كان أقرب شخص لها في الحياة وكان بينهم أشياء كثيرة.

وجاء نص الأبيات كالتالي:

يطري علي صوته وتخنقني العبرة .. ليته ليا من دعيته عاد يسمعني

خلوني أروح أزوره واحتضن قبـره.. لا أحد ليا جيت أزور القبر يمنعني

فيديو | الشاعرة "الجازي اليامي" ترثي أخاها الأقرب إلى قلبها: "يطري علي صوته وتخنقني العبرة

ليته ليا من دعيته عاد يسمعني"#الراصد pic.twitter.com/EWOGPJt8kq — الراصد (@alraasd) November 22, 2021