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بأبيات مؤثرة.. الشاعرة الجازي اليامي ترثي شقيقها (فيديو)

بأبيات مؤثرة.. الشاعرة الجازي اليامي ترثي شقيقها (فيديو)

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بأبيات مؤثرة.. الشاعرة الجازي اليامي ترثي شقيقها (فيديو)

بأبيات مؤثرة.. الشاعرة الجازي اليامي ترثي شقيقها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072214
محررو المناطق

رثت الشاعرة “الجازي اليامي” أخاها الأقرب إلى قلبها بأبيات مؤثرة  من الشعر .

وقالت الشاعرة لـ برنامج  “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن أخيها كان أقرب شخص لها في الحياة وكان بينهم أشياء كثيرة.

وجاء نص الأبيات كالتالي:

يطري علي صوته وتخنقني العبرة .. ليته ليا من دعيته عاد يسمعني

خلوني أروح  أزوره واحتضن قبـره..  لا أحد ليا جيت أزور القبر يمنعني

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