بأبيات مؤثرة.. الشاعرة الجازي اليامي ترثي شقيقها (فيديو)

رثت الشاعرة “الجازي اليامي” أخاها الأقرب إلى قلبها بأبيات مؤثرة من الشعر .
وقالت الشاعرة لـ برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن أخيها كان أقرب شخص لها في الحياة وكان بينهم أشياء كثيرة.
وجاء نص الأبيات كالتالي:
يطري علي صوته وتخنقني العبرة .. ليته ليا من دعيته عاد يسمعني
خلوني أروح أزوره واحتضن قبـره.. لا أحد ليا جيت أزور القبر يمنعني
فيديو | الشاعرة "الجازي اليامي" ترثي أخاها الأقرب إلى قلبها:
"يطري علي صوته وتخنقني العبرة
ليته ليا من دعيته عاد يسمعني"#الراصد pic.twitter.com/EWOGPJt8kq
— الراصد (@alraasd) November 22, 2021
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