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بالفيديو.. استشاري قلب يحذر من اللجوء إلى الدجالين في علاج الأمراض

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بالفيديو.. استشاري قلب يحذر من اللجوء إلى الدجالين في علاج الأمراض

بالفيديو.. استشاري قلب يحذر من اللجوء إلى الدجالين في علاج الأمراض
http://almnatiq.net/?p=1072224

نشر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” حذر فيه من استغلال الدجالين للبسطاء من المواطنين في بعض الدول.

وقال “النمر” في تعليقه على الفيديو : “هذا مثال حي: كيف يستغل الدجالون في الطب البُسَطاءَ”، حيث يظهر الفيديو قيام دجال بتدليك رجل مريض بطريقة غريبة، قبل أن يقدم على حركات غريبة على أنها علاج طبيعي للأمراض”. 

جاء ذلك ضمن سلسلة تغريدات للنمر، نصح خلالها مرضى الضغط والسكري، بعدم التهاون بارتفاع الكسترول؛ وذلك لأنه أخطر على القلب من الضغط والسكري.

كما نصح استشاري أمراض القلب الذين أصيبوا بجلطات في وقت سابق بعدم ايقاف الاسبرين (أو مايكافئه) إلا إذا سبّب ضرراً واضحاً وأصبح ضرره أكثر من منفعته.

 

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