بالفيديو.. استشاري قلب يحذر من اللجوء إلى الدجالين في علاج الأمراض

نشر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” حذر فيه من استغلال الدجالين للبسطاء من المواطنين في بعض الدول.

وقال “النمر” في تعليقه على الفيديو : “هذا مثال حي: كيف يستغل الدجالون في الطب البُسَطاءَ”، حيث يظهر الفيديو قيام دجال بتدليك رجل مريض بطريقة غريبة، قبل أن يقدم على حركات غريبة على أنها علاج طبيعي للأمراض”.

هذا مثال حي:

كيف يستغل الدجالون في الطب البُسَطاءَ. pic.twitter.com/7EEscjPEGL — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 22, 2021

جاء ذلك ضمن سلسلة تغريدات للنمر، نصح خلالها مرضى الضغط والسكري، بعدم التهاون بارتفاع الكسترول؛ وذلك لأنه أخطر على القلب من الضغط والسكري.

كما نصح استشاري أمراض القلب الذين أصيبوا بجلطات في وقت سابق بعدم ايقاف الاسبرين (أو مايكافئه) إلا إذا سبّب ضرراً واضحاً وأصبح ضرره أكثر من منفعته.