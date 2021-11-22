استشاري يزف بشرى سارة لمرضى السكري (فيديو)

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قال بروفيسور أمراض الباطنة والسكر الدكتور عبدالرحمن الشيخ إنه في الفترة الاخيرة تم ابتكار أول دواء للسكري من النوع الثاني على مستوى العالم.

وأضاف بروفيسور أمراض الباطنة والسكر لـ برنامح “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن هذا الدواء عبارة عن أقراص تساعد المريض في التحكم في السكر، وكذلك إنزال الوزن.

وتابع أن الكثر من المرضى يرفض عملية أخذ الإبر، وهذه الحبوب تساعد كثيرا في مستوى السكر في الدم.

وأوضح بروفيسور أمراض الباطنة والسكر أنه مع وجود هذه الحبوب يمكن لمريض السكر أن يستغني عن عملية الحقن ويستعين بهذه الحبوب في التحكم بالسكر.

واستطرد أن ربع سكان المملكة يعانوا من مرض السكري، وهذا ناتج من زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة.

وأكد أن مزاولة الرياضة تقلل من عملية الإصابة المنتشرة في المملكة، مؤكدا أن الإصابة بالسكر أو السمنة تؤثر حتى على الاقتصاد العام للفرد.

فيديو | بعد ابتكار أول دواء للسكري من النوع الثاني على مستوى العالم.. بروفيسور أمراض الباطنة والسكر أ.د عبدالرحمن الشيخ: الأقراص تساعد في علاج السكري وتنقص الوزن.. وربع السعوديين يعانون من السكري #الراصد pic.twitter.com/2UeQj2veo1 — الراصد (@alraasd) November 22, 2021