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استشاري يزف بشرى سارة لمرضى السكري (فيديو)

استشاري يزف بشرى سارة لمرضى السكري (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072226
محررو المناطق

قال بروفيسور أمراض الباطنة والسكر الدكتور عبدالرحمن الشيخ إنه في الفترة الاخيرة تم  ابتكار أول دواء للسكري من النوع الثاني على مستوى العالم.

وأضاف بروفيسور أمراض الباطنة والسكر لـ برنامح  “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن هذا الدواء عبارة عن أقراص تساعد المريض في التحكم في السكر، وكذلك إنزال الوزن.

وتابع  أن الكثر من المرضى يرفض عملية أخذ الإبر، وهذه الحبوب تساعد كثيرا في مستوى السكر في الدم.

وأوضح بروفيسور أمراض الباطنة والسكر  أنه مع وجود هذه الحبوب يمكن لمريض السكر أن يستغني عن عملية الحقن ويستعين بهذه الحبوب في التحكم بالسكر.

واستطرد أن ربع سكان المملكة يعانوا من مرض السكري، وهذا ناتج من زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة.

وأكد أن مزاولة الرياضة تقلل من عملية الإصابة المنتشرة في المملكة، مؤكدا أن الإصابة بالسكر أو السمنة تؤثر حتى على الاقتصاد العام للفرد.

 

 

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