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موارد الرياض تثقف “150” متدرب ومتدربة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة والجمعية السعودية “سموم”

موارد الرياض تثقف “150” متدرب ومتدربة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة والجمعية السعودية “سموم”
http://almnatiq.net/?p=1072229

نظمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع دورتين تثقيفيتين بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والجمعيه السعوديه الخيرية (سموم) بحضور مايقارب من 150 متدرب ومتدربة من مستفيديها ومنسوبي الفرع والمراكز والدور التابعة له..

 

الدورة الأولى بعنوان السموم من حولنا وتناولت عدة محاور عن منها المقصود بالسموم من حولنا كيف يمكن ان تتسبب هذه السموم و الضرر التى تلحق بنا نتيجة تعرضنا لهذي السموم وطرق الوقاية والتعامل الصحيح مع هذي السموم والدورة الثانية عن تأهيل الزواج تحدثت فيها المدربة عن قواعد الزواج الناجح واختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع الخلافات الزوجية وعوامل الاستقرار الاسري مع استخدام بعض العروض المرئية والقصص الناجحة والتطبيقات العملية في نهاية كل دورة .

 

الجدير بالذكر ان ادارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تتولى مهام عقد الشراكات المجتمعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة واستثمار مالدى هذه الجهات من خبرات لتطوير منسوبي الفروع وبيئة العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين .

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