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بعد اغتصابها وحملها منه.. شاب مصري يتزوج فتاة في المحكمة

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بعد اغتصابها وحملها منه.. شاب مصري يتزوج فتاة في المحكمة

بعد اغتصابها وحملها منه.. شاب مصري يتزوج فتاة في المحكمة
http://almnatiq.net/?p=1072241
محررو المناطق

أجلت محكمة مصرية  الحكم في القضية المتهم بها شاب باغتصاب فتاة وحملها سفاحا منه، حتى جلسة الـ19 من ديسمبر القادم لإتمام الزواج.

وكانت قد حررت إسراء.إ.ج 22 سنة محضرا في يونيو 2020 بدائرة قسم أول المنصورة، ضد إيهاب مصطفى سعيد بلتاجي.

وجاء في المحضر أن المتهم تسلل إلى مسكنها حال تواجدها بمفردها، مستغلا حالتها المرضية، ووهن قواها الجسدية، وقام بالتعدي عليها جنسيا، بعد أن جردها من ملابسها، وعاشرها معاشرة الأزواج، وحملت منه سفاحا، على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة.

وأمرت النيابة بعد إفادة تقرير الطب الشرعي بتحليل DNA للأم والجنين ومطابقته، وثبت أن المتهم هو والد الطفل.

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