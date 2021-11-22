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شاهد.. نشطاء يتداولون فيديو نادر لتخفي يسرا وسهير البابلي داخل مترو الأنفاق بمصر

شاهد.. نشطاء يتداولون فيديو نادر لتخفي يسرا وسهير البابلي داخل مترو الأنفاق بمصر
http://almnatiq.net/?p=1072247

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر الفنانة الراحلة سهير البابلي بصحبة الفنانة المصرية يسرا، وهما متخفيتان داخل مترو الأنفاق.

وأظهر الفيديو جلوس يسرا والبابلي على أحد مقاعد مترو أنفاق القاهرة، وترتديان قبعات ونظارات شمسية بغرض التخفي عن عيون ركاب المترو .

ووثق الفيديو لحظات المرح والضحك المستمر الذي جمع النجمتين، وتناولهما “الذرة المشوية”، واللافت أنه لم يتعرف عليهما أحد خلال الرحلة.

وتسيطر حالة من الحزن على الوسط الفني في مصر بعد وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي عن عمر يناهز الـ 86 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية.

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