شاهد.. نشطاء يتداولون فيديو نادر لتخفي يسرا وسهير البابلي داخل مترو الأنفاق بمصر

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر الفنانة الراحلة سهير البابلي بصحبة الفنانة المصرية يسرا، وهما متخفيتان داخل مترو الأنفاق.
وأظهر الفيديو جلوس يسرا والبابلي على أحد مقاعد مترو أنفاق القاهرة، وترتديان قبعات ونظارات شمسية بغرض التخفي عن عيون ركاب المترو .
ووثق الفيديو لحظات المرح والضحك المستمر الذي جمع النجمتين، وتناولهما “الذرة المشوية”، واللافت أنه لم يتعرف عليهما أحد خلال الرحلة.
يسرا وسهير البابلي متنكرين في المترو @Youssra #سهير_البابلي pic.twitter.com/4XFn9hHd6h
— El Fasla (@ElFasla) November 22, 2021
وتسيطر حالة من الحزن على الوسط الفني في مصر بعد وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي عن عمر يناهز الـ 86 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية.
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