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استشاري يكشف تأثيرات صادمة لكورونا على الحوامل.. 40% زيادة في وفيات الأجنة (فيديو)

استشاري يكشف تأثيرات صادمة لكورونا على الحوامل.. 40% زيادة في وفيات الأجنة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072254

أكد الدكتور وجيه يوسف العالي استشاري أمراض النساء والولادة أنه منذ  ظهور جائحة كورونا بعض الدراسات رصدت أن هناك تزايد في وفيات الأجنة داخل الأرحام.

وأضاف العالي لـ برنامج “ياهلا”  على قناة “روتانا خليجية” أن نسبة احتمال وفات الأجنة  داخل الأأرحام هي نسبة بسيطة في كل الأحوال، ولكن لوحظ أن هناك تزايد في وفيات الأجنة للأمهات المصابات بفيروس كورونا، مقارنة بالأمهات الآتي لم يصبن بكورونا.

وأشار إلى أن زيادة وفيات الأجنة داخل الأرحام تمثل 40 % ، مؤكدا أن نسبة الزيادة كبيرة جدا بمقارنة بالأرقام القديمة.

وتابع أن محور دلتا كان الأشرس والأخطر على النساء الحوامل بمقارنة بالفيروس الأساسي.

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