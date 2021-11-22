استشاري يكشف تأثيرات صادمة لكورونا على الحوامل.. 40% زيادة في وفيات الأجنة (فيديو)

أكد الدكتور وجيه يوسف العالي استشاري أمراض النساء والولادة أنه منذ ظهور جائحة كورونا بعض الدراسات رصدت أن هناك تزايد في وفيات الأجنة داخل الأرحام.

وأضاف العالي لـ برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن نسبة احتمال وفات الأجنة داخل الأأرحام هي نسبة بسيطة في كل الأحوال، ولكن لوحظ أن هناك تزايد في وفيات الأجنة للأمهات المصابات بفيروس كورونا، مقارنة بالأمهات الآتي لم يصبن بكورونا.

وأشار إلى أن زيادة وفيات الأجنة داخل الأرحام تمثل 40 % ، مؤكدا أن نسبة الزيادة كبيرة جدا بمقارنة بالأرقام القديمة.

وتابع أن محور دلتا كان الأشرس والأخطر على النساء الحوامل بمقارنة بالفيروس الأساسي.

تأثير كورونا على الحمل..

د.وجيه العالي (استشاري طب الأمومة والأجنة والحمل الحرج):

الوفيات للأجنة داخل رحم السيدات اللاتي أصبن بكورونا زادت بنسبة 40% منذ بداية الجائحة مقارنة بالسيدات اللاتي لم يصبن#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OhxZsBYPhV — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2021