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التقطت قبل 75 عامًا.. صورة نادرة للملك المؤسس وسط مجموعة من الأمراء

التقطت قبل 75 عامًا.. صورة نادرة للملك المؤسس وسط مجموعة من الأمراء
http://almnatiq.net/?p=1072257

من جديد يطل علينا حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، بصور من ذاكرة الوطن، حيث نشر الحساب صورة نادرة تجمع المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وابنه الملك فهد.

ويظهر في الصورة المنشورة اليوم الإثنين، الملك عبدالعزيز جالسًا ويقف خلفه الملك فهد وهو في ريعان شبابه، وسط مجموعة من الأمراء والمسؤولين.

ويعود تاريخ التقاط الصورة لعام 1365هـ الموافق 1946م، وعلق الحساب على الصورة قائلا إن الملك عبدالعزيز أوصى أولاده خيرًا بالوطن والمواطن.

 

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