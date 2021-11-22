استشاري: متحور دلتا رفع نسبة وفيات الأجنة داخل الرحم إلى 27 لكل ألف (فيديو)

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قال الدكتور وجيه يوسف العالي استشاري أمراض النساء والولادة، إن نسبة وفيات الأجنة داخل الرحم، بسبب متحور “دلتا” ارتفعت من “6 لكل ألف” إلى “27 لكل ألف”.

وأضاف العالي لـ برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن الدراسات أثبتت أن أغلب السيدات المصابات في الولايات المتحدة لم يتلقين اللقاح الكافي لفيروس كورونا وهو جرعتين على الأقل.

وتابع أن هذه الدراسة تشير إلى أهمية الإجراءات الوقائية، والتطعيم ضد هذا الفيروس، وأيضا تشير إلى شراسة متحور دلتا.

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د.وجيه العالي (استشاري طب الأمومة والأجنة والحمل الحرج):

نسبة وفيات الأجنة داخل الرحم بسبب متحور "دلتا" ارتفعت من "6 لكل ألف" إلى "27 لكل ألف"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/h0q2xaXQpg — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2021