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مواطن يروي تفاصيل تعرضه لعملية نصب احترافية.. كاد يخسر 19 ألف ريال في دقائق (فيديو)

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مواطن يروي تفاصيل تعرضه لعملية نصب احترافية.. كاد يخسر 19 ألف ريال في دقائق (فيديو)

مواطن يروي تفاصيل تعرضه لعملية نصب احترافية.. كاد يخسر 19 ألف ريال في دقائق (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072273

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل تعرض مواطن للنصب من قبل محتال ادعى أنه من منسوبي شركة الكهرباء.

وروى مواطن تفاصيل تعرضه الواقعة، حيث أكد أن المحتال حاول تنفيذ عملية نصب احترافية من جانب شخص مجهول ادعى أنه مهندس بشركة الكهرباء. وذلك بعد تقديمه على عداد كهرباء لتركيبه في منزله.

وتفاجأ المواطن بشخص يتواصل معه عبر “واتساب” ويزعم أن اسمه المهندس صالح الشهري، ويضع شعار “شركة الكهرباء”، وحاول إقناعه بطريقة احترافية، عن طريق استيضاح منه نوع العداد الذي يرغب فيه وقوة الأمبير والجهد حتى يتم اعتماد الطلب.

وكشف المواطن عن واقعة غريبة حدثت أثناء محاولة النصب عليه، حيث لفت إلى أن المحتال الذي تواصل معه يعرف معلومات موقعه ورقم الطلب المقدم من جانبه، بالإضافة إلى معلوماته، وهي التي تعد متوفرة فقط لدى الشركة.

وأضاف المواطن أنه ظلّ يتواصل مع الشخص دون أن يعلم أنه نصاب، حتى أصدر له فاتورة بقيمة 19 ألف ريال، ولكنه تفاجأ بأن الحساب البنكي لشخص مجهول وليس لشركة الكهرباء”.

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