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قبل الذهاب للنهائي الآسيوي.. تعرف على ضوابط الحضور الجماهيري لـ“درة الملاعب”

قبل الذهاب للنهائي الآسيوي.. تعرف على ضوابط الحضور الجماهيري لـ“درة الملاعب”

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قبل الذهاب للنهائي الآسيوي.. تعرف على ضوابط الحضور الجماهيري لـ“درة الملاعب”

قبل الذهاب للنهائي الآسيوي.. تعرف على ضوابط الحضور الجماهيري لـ“درة الملاعب”
http://almnatiq.net/?p=1072274

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن ضوابط  الحضور الجماهيري لمباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي تقام على ملعب إستاد الملك فهد الدولي في الرياض والمعروف باسم “درة الملاعب”.

كما أعلن الاتحاد عن فتح بوابات ملعب الملك فهد الدولي عند الساعة الثالثة عصراً، مشددا على عدم دخول محيط الملعب بدون التذكرة

وشدد الاتحاد السعودي على أهمية الحضور المبكر والتوجه إلى الدرة لتسهيل إجراءات الدخول، إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا أثناء التوجه للبوابات الخارجية، ويقتصر الحضور على المحصنين بجرعتين وأكثر فقط.

وأكد على ضرورة التأكد من البوابة الخارجية الموضحة أعلاه، والبوابة الداخلية المحددة في التذكرة، ارتداء الكمامة طوال وقت التواجد في الملعب، وتجهيز التذكرة قبل الوصول إلى البوابة الداخلية لقراءتها قبل الدخول.

ولفت إلى ضرورة التأكد من موقع المقعد المحدد في التذكرة واتباع توجيهات المنظمين، ولن يتم السماح بدخول مباراة نهائي آسيا دون تذكرة، موضحًا أنه سيتم فتح البوابات عند الساعة الثالثة عصرًا.

النهائي الآسيوي

تتجه أنظار الجماهير، مساء يوم غد الثلاثاء، إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، لمتابعة مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في النهائي الآسيوي.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.

 

 

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