استشاري: اللقاح آمن في جميع مراحل الحمل وله تأثر إيجابي على الطفل (فيديو)

قال الدكتور وجيه يوسف العالي استشاري أمراض النساء والولادة أن اللقاح آمن في جميع مراحل الحمل كما أوصحت جميع الجمعيات ووزارة الصحة.

وأضاف العالي لـ برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن هناك أحاديث طبية عن تعزيز مناعة قوية وحصانة للطفل، موضحا أنه ستظهر معلومات في المستقبل القريب عن تأثير إيجابي للتطعيم على الطفل.

وتابع أنه تم رصد حالات وصول أجسام مضادة مناعة في دم الجنين من خلال الحبل السري أو من خلال انتقاله من حليب الأم.

تأثير كورونا على الحمل..

د.وجيه العالي (استشاري طب الأمومة والأجنة والحمل الحرج): اللقاح آمن في جميع مراحل الحمل، وهناك أحاديث طبية عن تعزيز مناعة الطفل #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DXaVu6jbP5 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2021