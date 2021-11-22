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استشاري: اللقاح آمن في جميع مراحل الحمل وله تأثر إيجابي على الطفل (فيديو)  

استشاري: اللقاح آمن في جميع مراحل الحمل وله تأثر إيجابي على الطفل (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1072280

قال الدكتور وجيه يوسف العالي استشاري أمراض النساء والولادة أن اللقاح آمن في جميع مراحل الحمل كما أوصحت جميع الجمعيات ووزارة الصحة.

وأضاف العالي لـ برنامج “ياهلا”  على قناة “روتانا خليجية”  أن هناك أحاديث طبية عن تعزيز مناعة قوية وحصانة للطفل، موضحا أنه ستظهر معلومات في المستقبل القريب عن تأثير إيجابي للتطعيم على الطفل.

وتابع أنه تم رصد  حالات وصول أجسام مضادة مناعة في دم الجنين من خلال الحبل السري أو من خلال انتقاله من حليب الأم.

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