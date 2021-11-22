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تقنية حديثة “لاستبدال الركبة” تمكن المرضى من مغادرة المستشفى مبكرًا (فيديو)

تقنية حديثة “لاستبدال الركبة” تمكن المرضى من مغادرة المستشفى مبكرًا (فيديو)

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تقنية حديثة “لاستبدال الركبة” تمكن المرضى من مغادرة المستشفى مبكرًا (فيديو)

تقنية حديثة “لاستبدال الركبة” تمكن المرضى من مغادرة المستشفى مبكرًا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072293

أكد الدكتور خالد العسيري استشاري جراحة العظام والعمود الفقري أن هناك تقنية حديثة “لاستبدال الركبة” تمكن المرضى من مغادرة المستشفى مبكرًا.

وأضاف العسيري لـ “برنامج ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن هذا التقنية هي الخامسة عالميًا ، والأولى في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل.

وتابع أن تقنية الربورت موجودة بنسخة متعددة، وهناك أنواع كثيرة، موضحا أنها تعتمد على نوع المفاصل الموجودة في المستشفى فكل شركة لها ربورتها الخاص وقد يكون يدوي وقد يكون بذراع.

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