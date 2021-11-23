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طقس اليوم بالمملكة.. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة وتكوّن للضباب على 4 مناطق

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طقس اليوم بالمملكة.. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة وتكوّن للضباب على 4 مناطق

طقس اليوم بالمملكة.. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة وتكوّن للضباب على 4 مناطق
طقس اليوم بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1072303
المناطق ـ واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل تقريرًا بشأن عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعًا أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق القصيم، حائل، الشرقية، الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم /ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.

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