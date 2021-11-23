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في ضربات جوية قاسية.. التحالف يعلن تدمير مواقع سرية للصواريخ الباليستية بصنعاء

في ضربات جوية قاسية.. التحالف يعلن تدمير مواقع سرية للصواريخ الباليستية بصنعاء
http://almnatiq.net/?p=1072308
محررو المناطق:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء اليمنية.

وقال التحالف في بيان له، إن العملية بصنعاء استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية، مضيفًا دمرنا هدفًا عالي القيمة للصواريخ الباليستية بحي ذهبان، موضحًا أن المواقع السرية اتخذت المستشفيات ومواقع المنظمات و المدنيين كدروع بشرية، مؤكدً أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع”.

كما طالب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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