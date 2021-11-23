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فتاة تشتكي من تعنيف وتهديد والدها وتناشد الجهات الحكومية لإنقاذها.. و”العنف الأسري” يتفاعل

فتاة تشتكي من تعنيف وتهديد والدها وتناشد الجهات الحكومية لإنقاذها.. و”العنف الأسري” يتفاعل
مركز بلاغات العنف الأسري
http://almnatiq.net/?p=1072310
محررو المناطق:

وجهت فتاة نداء إلى الجهات الحكومية، من أجل إنقاذها من تعنيف والدها وتهديده لها، وذلك من خلال رسالة نشرتها الفتاة عبر أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

من جهته، رد مركز بلاغات العنف الأسري على شكوى الفتاة، وكتب الحساب الرسمي يقول عبر  “تويتر”: “أختي الكريمة، متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة”، فيما طالب فيه العديد من مستخدمي “تويتر” بسرعة مساعدة الفتاة، ومعاقبة والدها.

يشار أنه في حال التعرض للعنف الأسري، على الشخص المعنف، المبادرة بالتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسال بريد إلكترونيّ إلى [email protected]، أو الحضور الشخصيّ إلى أي من وحدات الحماية الاجتماعية القريبة.

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