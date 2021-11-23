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خطة الحركة المرورية والطرق المؤدية لملعب مباراة نهائي دوري أبطال أسيا (فيديو)

خطة الحركة المرورية والطرق المؤدية لملعب مباراة نهائي دوري أبطال أسيا (فيديو)
ملعب الملك فهد الدولي
http://almnatiq.net/?p=1072316
محررو المناطق:

استعدت إدارة مرور منطقة الرياض، لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، التي تقام اليوم الثلاثاء، بخطة مرورية توضح الطرق المؤدية إلى بوابات الملعب.

وقال العقيد نواف بن أحمد السديري، المتحدث الرسمي لإدارة مرور منطقة الرياض، إنه على الراغبين بالتوجه إلى البوابة رقم 1 و 2 أخذ طريق الدمام باتجاه الشرق، حتى مخرج الجنادرية، والاتجاه جنوبا عبر طريق الجنادرية، حتى الوصول إلى شارع الشيخ عيسى ومن ثم النزول باتجاه الغرب وصولا إلى 1 و 2.

وأضاف: أما البوابة  رقم 3 و4.. الاتجاه بتقاطع خريص باتجاه الغرب مع السلطان قابوس، والاتجاه شمالا حتى الوصول للأمير بندر والاتجاه غربا ومن ثم الاتجاه عبر شارع الملك باتجاه الشمال حتى الوصول إلى بوابة رقم 3 و 4.

 

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