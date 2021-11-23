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أسباب حدوث حُرقة المعدة وطرق علاجها

أسباب حدوث حُرقة المعدة وطرق علاجها
حُرقة المعدة
http://almnatiq.net/?p=1072324
المناطق ـ وكالات:

قال معهد الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية، إن حُرقة المعدة تحدث بسبب وجود خلل في العضلة، التي تقوم بغلق موضع التقاء المريء والمعدة، ما يسمح بارتجاع حامض المعدة إلى المريء مسببا الشعور بالحموضة والتجشؤ وغُصة في الحلق وصعوبات البلع وضجيج المعدة، الأمر الذي يمنع المرء من الاستمتاع الطعام ومن الاستمتاع بنوم هانىء.

وأضاف المعهد أنه يمكن مواجهة حُرقة المعدة في البداية من خلال تعديل النظام الغذائي؛ حيث ينبغي الابتعاد عن الأغذية والمشروبات المسببة لحرقة المعدة مثل الأطعمة الدسمة والشوكولاته والأطعمة الحريفة و الأطعمة المبهرة والفواكه الحمضية والمشروبات الغازية والقهوة، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر، فضلا عن رفع الجزء العلوي من الجسم بعض الشيء أثناء النوم وكذلك النوم على الجانب الأيسر.

وأوضح إذا لم يفلح تعديل النظام الغذائي في مواجهة حُرقة المعدة، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ حيث يمكن علاج حُرقة المعدة بالأدوية، كما قد يستلزم الأمر في بعض الحالات اللجوء إلى الجراحة.

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