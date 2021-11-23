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للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في عدة شركات بالرياض

للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في عدة شركات بالرياض

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للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في عدة شركات بالرياض

للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في عدة شركات بالرياض
وظائف شاغرة
http://almnatiq.net/?p=1072331
محررو المناطق:

كشفت غرفة الرياض اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف شاغرة في عدة شركات في مدينة الرياض للرجال والنساء من حملة مختلف المؤهلات.

وبحسب الغرفة فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية: “مندوب مبيعات- محاسب- إداري مكتب- فني هندسي- منسق مشتريات- فني هندسة إنتاج- فني تكييف وتبريد. فني أمن وسلامة- محاسب- بائعة (كاشير)- مسوقة- إداري فرع- مدخل بيانات- مدير مشروع- صيدلي. بائع (كاشير)- مهندسة- بائعات- وسيط عقاري- مساعد إداري- موظف استقبال وخدمة عملاء- مقدم طعام- أخصائي نظم تقنية معلومات- سائق نقل ثقيل – ممرضة -مدرس لغة إنجليزية”.

وذكرت الغرفة، أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل حسب متطلبات الوظيفة وتوفر لديه المهارات والخبرات المطلوبة، مشيرة إلى أنه سيتم التقديم من خلال الرابط: اضغط هنا

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