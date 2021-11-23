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تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 190,44 ريال

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تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 190,44 ريال

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 190,44 ريال
ارتفاع أسعار الذهب
http://almnatiq.net/?p=1072337
محررو المناطق

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 في المملكة، تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، بالتزامن مع تسجيل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بالأسواق العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24  نحو 217,64 ريال (58,02 دولار)، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 190,44 ريال (50,77 دولار)، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 163,23 ريال (43,52 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126,96 ريال (33,85 دولار)، وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب تراجعاً إلى نحو 6769 ريالًا (1805 دولارًا)، كما انخفض سعر الجنيه الذهب نحو 1524 ريال (406,17 دولار).

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