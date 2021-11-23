صحراء القريات تبتلع السيارات.. ومقطع فيديو يوثق المشهد

محررو المناطق:

وثق مقطع فيديو تداوله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، غرق السيارات في صحراء القريات، في مشهد مرعب.

وأظهر المقطع السيارات وهي مغمورة بالكامل في مياه الأمطار. فيما أعرب مستخدمون، عن تعاطفهم مع أصحاب المركبات الغارقة، مناشدين في الوقت ذاته بضرورة تعويضهم، بعد تضررهم من أحوال الطقس السيئة.

يشار إلى أن محافظة القريات بمنطقة الجوف شهدت وجود عدد من الإصابات، جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، في وقت أكد فيه الدفاع المدني، على انتشار ومتابعة ميدانية لمدني القريات، إذ جرى تقديم المساعدة لحالة احتجاز واحدة، دون إصابات.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تقريرًا بشأن عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعًا أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق القصيم، حائل، الشرقية، الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم /ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.

توثيق تاريخي ومشاهد جوية ل أثر بردية #الحماد شرق #القريات ٦٠ كم وغرق عدد من المركبات شمال #الجوف #السعوديه

(( البردية يوم أمس والتصوير اليوم الاثنين ١٧ ربيع ثان ١٤٤٣ )) الله يعوض أهلها خير

عضو المجموعة عبدالعزيز الفالح pic.twitter.com/0zoU8DyttT — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 22, 2021