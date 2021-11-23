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نهائي دوري أبطال أسيا.. تشكيلة الهلال المتوقعة أمام بوهانج ستيلرز

نهائي دوري أبطال أسيا.. تشكيلة الهلال المتوقعة أمام بوهانج ستيلرز

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نهائي دوري أبطال أسيا.. تشكيلة الهلال المتوقعة أمام بوهانج ستيلرز

نهائي دوري أبطال أسيا.. تشكيلة الهلال المتوقعة أمام بوهانج ستيلرز
http://almnatiq.net/?p=1072350
محررو المناطق:

استقر البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب فريق الهلال على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال أسيا، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وساعات قليلة، وتتجه الأنظار صوب ملعب استاد الملك فهد الدولي، لمتابعة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال أسيا.

ووصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على غريمه التقليدي النصر بنتيجة (2-1)، بينما حجز نادي بوهانج مقعده في النهائي بعد فوزه على أولسان بركلات الترجيح.

عطيف يغيب عن نهائي آسيا بسبب الإصابة

وذكرت تقارير إعلامية، أن تشكيلة نادي الهلال، ستخلو من لاعب خط الوسط، عبد الله عطيف بسبب الإصابة، و الموقوف علي البليهي.

وأشارت التقارير أنه من المتوقع أن يبدأ جارديم مباراة اليوم أمام الفريق الكوري الجنوبي بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد البريك، جانج هيون، متعب المفرج، و ناصر الدوسري، بديل ياسر الشهراني العائد للتو من الإصابة.

وفي الوسط، محمد كنو، سلمان الفرج، و ماتيوس بيريرا، فيما يقود خط الهجوم الثلاثي سالم الدوسري، موسى ماريجا، و بافيتيمبي جوميز.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام بوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا

  • حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
  • خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سوو، متعب المفرج، ناصر الدوسري.
  • خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا.
  • خط الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز.
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