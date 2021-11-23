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القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا

أبرز المواد
“موارد حائل البشرية ” تفعل اليوم العالمي للطفل بمكتب مكافحة التسول بحائل

“موارد حائل البشرية ” تفعل اليوم العالمي للطفل بمكتب مكافحة التسول بحائل

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا
مباراة الهلال وبوهانج الكوري
http://almnatiq.net/?p=1072352
محررو المناطق:

تتجه الأنظار صوب ملعب استاد الملك فهد الدولي، لمتابعة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء في نهائي دوري أبطال أسيا.

ووصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على غريمه التقليدي النصر بنتيجة (2-1)، بينما حجز نادي بوهانج مقعده في النهائي بعد فوزه على أولسان بركلات الترجيح.

وذكرت تقارير إعلامية، أن تشكيلة نادي الهلال، ستخلو من لاعب خط الوسط، عبد الله عطيف بسبب الإصابة، و الموقوف علي البليهي.

وأشارت التقارير أنه من المتوقع أن يبدأ جارديم مباراة اليوم أمام الفريق الكوري الجنوبي بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد البريك، جانج هيون، متعب المفرج، و ناصر الدوسري، بديل ياسر الشهراني العائد للتو من الإصابة.
وفي الوسط، محمد كنو، سلمان الفرج، و ماتيوس بيريرا، فيما يقود خط الهجوم الثلاثي سالم الدوسري، موسى ماريجا، و بافيتيمبي جوميز.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام بوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف. خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سوو، متعب المفرج، ناصر الدوسري. خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا. خط الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز.

موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال أسيا

وتنطلق مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، السبت، طرحت إدارة الهلال، اليوم تذاكر مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا، وحددت أسعار التذاكر بـ 6500 ريال للمنصة الذهبية، و3500 ريال للمنصة الفضية، و700 ريال لدرجة البريميوم “المستحدثة”.

فيما ستباع تذاكر واجهة الملعب بـ 200 ريال، في حين يأتي سعر تذاكر الدرجة الموحدة والعائلات بـ 65 ريالا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز.. ومعلق اللقاء

تذاع مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على قناة 7 “HD SSC7″، وفضائية الرابعة سبورت العراقية “Alrabia Sport” على قمر نايل سات وغير مشفرة. ومن المقرر أن يعلق على مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز، للمعلقين فهد العتيبي، وعيسى الحربين.

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