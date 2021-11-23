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بسبب الأمطار.. إنقاذ سيارة نقل أموال تحمل ملايين الجنيهات المصرية بـ”حبل غسيل” (فيديو)

بسبب الأمطار.. إنقاذ سيارة نقل أموال تحمل ملايين الجنيهات المصرية بـ”حبل غسيل” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072353
المناطق ـ وكالات:

تعرضت إحدى المحافظات المصرية، خلال الساعات الماضية إلى حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مما أدى غرق جميع الشوارع وتعثر حركة السيارات بالطرق.

وفي مشهد طريف تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك، في موقف طريف فيديو وثق لحظة  وقف طريف تعرض سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات إلى غرق جزءا كبيرا منها وتعطلها، وذلك بعد أن غمرتها مياه الأمطار، الأمر الذي دفع موظفي الشركة إلى اللجوء لنقل الأموال خوفًا من سرقتها بواسطة “حبل غسيل”.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عملية تأمين عدد من العمال التابعين لشركة أمن حول السيارة من الجهة العليا، وآخرين في النقطة الأخرى للحبل الذي تم ربطه أعلى سور خارجي لاستلام صناديق الأموال.

 

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